Запчасти для мотоблоков Зубр (Zubr)
- Запчасти на мотоблок GN-2
- Запчасти на мотоблок GN-4
- Запчасти на мотоблок JR-Q12
- Запчасти на мотоблок JR-Q12E
- Запчасти на мотоблок JR-Q78
- Запчасти на мотоблок JR-Q78E
- Запчасти на мотоблок JR-Q79
- Запчасти на мотоблок JR-Q79E
- Запчасти на мотоблок KX-3
- Запчасти на мотоблок PS-Q70
- Запчасти на мотоблок XA-031
- Запчасти на мотоблок Z-19
- Запчасти на мотоблок HT-105
- Запчасти на мотоблок HT-105E
- Запчасти на мотоблок HT-135
- Запчасти на мотоблок HT-135E
Запчасти на мотоблок Зубр
Тяжелые мотоблоки фирмы Зубр считаются одними из наиболее производительных и функциональных агрегатов в сельскохозяйственной сфере. За счет своей высокой мощности, «Зубры» могут выполнять самую тяжелую работу, даже на целине. По продуктивности, такой мотоблок можно сравнить с минитрактором. Оригинальные запчасти на мотоблок Зубр также производятся на фабрике, и отличаются высоким качеством и износостойкостью. Что касается функциональности, то агрегат способен выполнять целый ряд работ. Например, пахать, культивировать, высаживать и убирать урожай, перевозить грузы и т.д.
Ассортимент запчастей. Для того, чтоб техника работала без сбоев, необходим периодический техосмотр, при котором проводится замена изношенных комплектующих. Это и есть залог долговременной работы агрегата, и возможность избежать более серьезных неполадок. В интернет-магазине Агротех можно купить качественные запчасти на мотоблок Зубр, в розницу и оптом. В каталоге сайта Вы найдете:
- Запускающий и другие валы;
- Комплекты прокладок;
- Кольца, сальники, подшипники;
- Коромысла;
- Фильтры;
- Замок зажигания;
- Блоки двигателя на дизель;
- Поршневые узлы и т.д.
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Особенности мотоблока Зубр
Зубр, как и все тяжелые мотоблоки, имеет ряд особенностей и преимуществ. Начнем с того, что эта техника находится в среднем ценовом сегменте, но при этом обладает высокой надёжностью и производительностью, что ее легко можно прировнять к классу люкс. Хорошая сборка включает в себя наличие мощных колес, которые отлично сцепляются с грунтом, даже влажным или покрытым снегом. Среди основных особенностей мотоблока Зубр можно выделить следующие:
- Наличие блокировки дифференциала – обеспечивает маневренность и проходимость;
- Тяжелый вес – позволяет надежно стоять на земле и работать с твердым грунтом;
- Наличие коробки передач;
- Мощный дизельный двигатель;
- Водяная система охлаждения;
- Электрическая система зажигания.
Большое количество систем, узлов и деталей нуждается в постоянном уходе. Не забывайте контролировать состояние и вовремя менять запчасти на дизельный мотоблок Зубр.
Когда необходимо менять запчасти на мотоблоке. Напомним, что для долгосрочной и благоприятной работы мотоблока, необходимо четко следовать инструкции по эксплуатации и техническому осмотру.
Замену запчастей на мотоблоках Зубр 8л.с. и запчастей на мотоблоке Зубр 12л.с. необходимо совершать через каждые 1,5-2 тысячи часов работы. Все элементы, к которым есть доступ, необходимо регулярно протирать дизельным маслом. Проводить осмотр всех, легко изнашиваемых, частей, таких как: сальники, подшипники, кольца, прокладки и т.д. Проверять состояние пружин вилки и управления, а также осей и самих вилок.
Запчасти на мотоблок Зубр в интернет-магазине Агротех
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