Запчасти для мотоблоков Зубр (Zubr)

Запчасти на мотоблок Зубр

Тяжелые мотоблоки фирмы Зубр считаются одними из наиболее производительных и функциональных агрегатов в сельскохозяйственной сфере. За счет своей высокой мощности, «Зубры» могут выполнять самую тяжелую работу, даже на целине. По продуктивности, такой мотоблок можно сравнить с минитрактором. Оригинальные запчасти на мотоблок Зубр также производятся на фабрике, и отличаются высоким качеством и износостойкостью. Что касается функциональности, то агрегат способен выполнять целый ряд работ. Например, пахать, культивировать, высаживать и убирать урожай, перевозить грузы и т.д.

Ассортимент запчастей. Для того, чтоб техника работала без сбоев, необходим периодический техосмотр, при котором проводится замена изношенных комплектующих. Это и есть залог долговременной работы агрегата, и возможность избежать более серьезных неполадок. В интернет-магазине Агротех можно купить качественные запчасти на мотоблок Зубр, в розницу и оптом. В каталоге сайта Вы найдете:

Запускающий и другие валы;

Комплекты прокладок;

Кольца, сальники, подшипники;

Коромысла;

Фильтры;

Замок зажигания;

Блоки двигателя на дизель;

Поршневые узлы и т.д.

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Особенности мотоблока Зубр

Зубр, как и все тяжелые мотоблоки, имеет ряд особенностей и преимуществ. Начнем с того, что эта техника находится в среднем ценовом сегменте, но при этом обладает высокой надёжностью и производительностью, что ее легко можно прировнять к классу люкс. Хорошая сборка включает в себя наличие мощных колес, которые отлично сцепляются с грунтом, даже влажным или покрытым снегом. Среди основных особенностей мотоблока Зубр можно выделить следующие:

Наличие блокировки дифференциала – обеспечивает маневренность и проходимость; Тяжелый вес – позволяет надежно стоять на земле и работать с твердым грунтом; Наличие коробки передач; Мощный дизельный двигатель; Водяная система охлаждения; Электрическая система зажигания.

Большое количество систем, узлов и деталей нуждается в постоянном уходе. Не забывайте контролировать состояние и вовремя менять запчасти на дизельный мотоблок Зубр.

Когда необходимо менять запчасти на мотоблоке. Напомним, что для долгосрочной и благоприятной работы мотоблока, необходимо четко следовать инструкции по эксплуатации и техническому осмотру.

Замену запчастей на мотоблоках Зубр 8л.с. и запчастей на мотоблоке Зубр 12л.с. необходимо совершать через каждые 1,5-2 тысячи часов работы. Все элементы, к которым есть доступ, необходимо регулярно протирать дизельным маслом. Проводить осмотр всех, легко изнашиваемых, частей, таких как: сальники, подшипники, кольца, прокладки и т.д. Проверять состояние пружин вилки и управления, а также осей и самих вилок.

Запчасти на мотоблок Зубр в интернет-магазине Агротех

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